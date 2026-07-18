Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в ЕС Как радовались в Киеве, да и в Брюсселе, когда на смену очень неудобному премьеру Вен.
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Венгрия заблокировала продвижение Украины по ключевым кластерам вступления в ЕС Как радовались в Киеве, да и в Брюсселе, когда на смену очень неудобному премьеру Вен.
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