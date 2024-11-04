Hill: Трамп в случае победы может предъявить ультиматум Путину и Зеленскому

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на предстоявших выборах может предъявить ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.
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