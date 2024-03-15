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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Чехии рассказали о методичном сокрушении Украины Россией

В Чехии рассказали о методичном сокрушении Украины Россией

ПРАГА, 15 марта, ФедералПресс. Российские войска методично сокрушают противника на Украине благодаря своей промышленности, а Запад не в состоянии этому помешать, сообщил экс-руководитель службы военной разведки Чехии Петр Пелз.

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