Источник вечной молодости

Картина начинается с того, что археолог Люк Пердью (Джон Красински) спер у нехороших людей в Таиланде дорогущую картину, после чего ему пришлось делать ноги от бандитов, посланных владельцем картины, а также от крутой дамы Эсме (Эйса Гонсалес), которая непонятно кто и непонятно кого представляет, но она тоже пыталась отобрать картину у Люка.