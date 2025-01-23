Пенсии в России проиндексируют еще раз, инфляция снова растет. Обзор Банки.ру

Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%, обращают внимание «Ведомости». Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (увеличенный отчетный период связан с праздничными днями).
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