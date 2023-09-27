Джон Кэбот. Еще один конкурент Колумба

Джон Кэбот В Бристоле почти что невозможно не услышать имени Джона Кэбота (John Cabot). Кроме памятника, посвященного ему в ознаменование четырехсотлетия его путешествия к берегам американского Ньюфаундленда в 1497 году, в городе есть школы, торговые центры и многочисленные компании, которые с величайшей гордостью носят его имя, а копия его … .
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