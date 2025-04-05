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Царьград

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Бывший инженер "Гортранс" арестован за взятку в 750 тыс. рублей в Екатеринбурге

Бывший инженер "Гортранс" арестован за взятку в 750 тыс. рублей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил под стражу Андрея Эльзессера, экс-главного инженера ЕМУП "Гортранс", по делу о взятке в размере 750 тысяч рублей.

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