В Курской области нашли более 500 человек, пропавших без вести после атаки ВСУ

Ежедневно за гумпомощью в Курской области обращаются тысячи людей.По словам врио губернатора Алексея Смирнова, в Курской области продолжается поиск жителей региона, которых считают пропавшими без вести из-за атаки ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии