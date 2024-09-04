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Царьград

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В Курской области нашли более 500 человек, пропавших без вести после атаки ВСУ

В Курской области нашли более 500 человек, пропавших без вести после атаки ВСУ

Ежедневно за гумпомощью в Курской области обращаются тысячи людей.По словам врио губернатора Алексея Смирнова, в Курской области продолжается поиск жителей региона, которых считают пропавшими без вести из-за атаки ВСУ.

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