Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс" Казанская «Стрела-Ак Барс» проиграла московскому «Динамо» со счетом 20:26 в финальном матче чемпионата России по регби.
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