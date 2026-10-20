Когда я впервые услышала о микротоковой терапии, то представила себе кабинет косметолога с серьёзным оборудованием и ценником, от которого хочется зажмуриться.
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