Из последних новостей от Администрации Байдена. Не так давно поднимали тему того, чтобы отправить Украине помощь в размере 100 миллиардов долларов, но из-за обострения ситуации в Палестине ресурсы, которые США планировали направить Киеву, могут передать Израилю.
Удар в спину от США
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Зато мяса у кровавого клоуна ещё хватает....
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6 час.
ВТ
Врам Тавризов
Фантазии наших «политиков» превышают их подобие ума и осведомлённость в том, что их не касается никак
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6 час.
Юрий Золотарев
100 МИЛЬЯРДОВ!!! Этой бандеро-ССУКЕ!!! ГДЕ логика, люди???
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1 час.
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