Удар в спину от США

Из последних новостей от Администрации Байдена. Не так давно поднимали тему того, чтобы отправить Украине помощь в размере 100 миллиардов долларов, но из-за обострения ситуации в Палестине ресурсы, которые США планировали направить Киеву, могут передать Израилю.