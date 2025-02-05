Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

1 февраля, когда почти все сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда нагрянули помощники предпринимателя Илона Маска с требованием предоставить доступ в офисы ведомства, пишет Bloomberg.
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