Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

1 февраля, когда почти все сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда нагрянули помощники предпринимателя Илона Маска с требованием предоставить доступ в офисы ведомства, пишет Bloomberg.