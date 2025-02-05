Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Этот черножопый невежда -лицо британии.В Раде назвали ис...
  • Игорь
    А как же отсутствие у Украины л/с???В Харьковскую обл...
  • рубцова галина (Никитенко)
    Было время  на выставках  демонстрировали  коней, коров , свиней...Человек оценивался  по  отличным от скота качества...Популярная телезв...

Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

1 февраля, когда почти все сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда нагрянули помощники предпринимателя Илона Маска с требованием предоставить доступ в офисы ведомства, пишет Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх