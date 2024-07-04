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Регионы России

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Электросамокаты вернутся в центр Перми после введения единого регламента их использования

Электросамокаты вернутся в центр Перми после введения единого регламента их использования

Власти Перми готовят условия для возвращения электросамокатов в центр города. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что решение о разрешении их использования зависит от появления единой нормативной базы и соблюдения правил компаниями, занимающимися кикшерингом.

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