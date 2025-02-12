В Шелехове к концу года завершат ремонт библиотеки Межпоселенческого центра культурного развития

Библиотеку Межпоселенческого центра культурного развития в Шелехове продолжают ремонтировать. Начали работы еще в 2023 году, а завершить планируют к концу 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
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