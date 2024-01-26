Китайские стимулы спровоцировали мини-ралли на рынках АТР

Власти КНР предприняли ряд важных шагов на этой неделе – выделили средства для поддержки фондового рынка, снизили процент резервирования для банков и направили высвободившуюся ликвидность на помощь застройщикам.
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