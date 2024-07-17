Назван главный поставщик тихих и крепленых вин в Россию

В I квартале 2024-го главным поставщиком тихих и крепленых вин в Россию стала Грузия. Лидера по объемам поставок назвали эксперты одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group, их цитирует РИА Новости.
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