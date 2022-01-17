The Moscow Post

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"Осторожно, лифтопад!", или "Инновации" по-собянински и не только

"Осторожно, лифтопад!", или "Инновации" по-собянински и не только

Кто виноват в аварийной работе лифтового оборудования в Москве и в российских регионах?.Две горячих новости сошлись в эфире: в четверг 13 января, вечером, в элитном "Президент-отеле" в результате неконтролируемого падения лифта с седьмого этажа погибли два человека… Вдумайтесь, не в каком-то чумном хостеле, а в главном отеле Первопрестольной!А несколько раньше на новостных лентах проскользнуло сообщение о том, что Уральское управление Ростехнадзора вскрыло тысячи нарушений при проверках лифтов в Свердловской области.

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