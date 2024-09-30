Кто кровожаднее: лев или медведь? Отвечают ученые

Мы бы, конечно, не хотели столкнуться ни с одним из хищников. Но все же? фото: Shutterstock/Fotodom.ru; Getty ImagesСтепень смертоносности крупных сухопутных хищников недавно изучили исследователи из Австралии, США и Новой Зеландии.
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