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МОСИНФОРМ

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Столичные кафе и рестораны присоединились к акции #ВыбираемВместе

Столичные кафе и рестораны присоединились к акции #ВыбираемВместе

Кафе и рестораны ежегодно входят в пятерку наиболее востребованных категорий среди победителей акций #ВыбираемВместе программы лояльности «Миллион призов».

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