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Регионы России

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Россия гарантирует безопасность переговорного процесса и посредников

Россия гарантирует безопасность переговорного процесса и посредников

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности России сделать всё необходимое для обеспечения безопасности переговоров по урегулированию конфликта и безопасности посредников, участвующих в этом процессе.

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