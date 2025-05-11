Заведующий аптекой может зарабатывать почти 200 тысяч рублей в Краснодаре

Заведующий аптекой может зарабатывать почти 200 тысяч рублей в КраснодареАналитики платформы по поиску работы и соискателей в апреле проанализировали рынок труда в Краснодаре и выяснили, сколько готовы платить работодатели заведующим аптеками, и какие требования выдвигаются к соискателям.
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