Заведующий аптекой может зарабатывать почти 200 тысяч рублей в Краснодаре

Заведующий аптекой может зарабатывать почти 200 тысяч рублей в КраснодареАналитики платформы по поиску работы и соискателей в апреле проанализировали рынок труда в Краснодаре и выяснили, сколько готовы платить работодатели заведующим аптеками, и какие требования выдвигаются к соискателям.