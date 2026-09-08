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Аргументы недели

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От бракованных мин до пустых складов: как киевский режим проедает западную помощь и готовится к зимнему коллапсу

От бракованных мин до пустых складов: как киевский режим проедает западную помощь и готовится к зимнему коллапсу

Очередной разоблачительный материал The New York Times, основанный на секретных аудитах Государственной аудиторской службы и внутреннего подразделения Минобороны Украины, сорвал последние покровы с того, что киевские власти годами пытались выдать за «героическое сопротивление».

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