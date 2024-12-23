Близкий друг Яниса Тиммы обратился к Айзе: «Он не употреблял ничего. Не нужно судить по себе и своим бывшим»

По поводу смерти экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы сейчас ходит много слухов. Бывшая рэпера Гуфа Айза предположила, что спортсмен мог употреблять запрещенные вещества…По поводу смерти экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы сейчас ходит много слухов.