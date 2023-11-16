ВОЗ назвала одиночество глобальной угрозой

В заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что одиночество становится глобальной проблемой, оказывая серьезное воздействие на здоровье человека, сравнимое с последствиями употребления 15 сигарет ежедневно .
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