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Релиз игры Cat Me If You Can про кошачьего фотографа

Релиз игры Cat Me If You Can про кошачьего фотографа

8 сентября вышел проект «Cat Me If You Can» от команды «Cosmic Stag Games».Игра является казуальным приключением от первого лица.

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