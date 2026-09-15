Релиз игры Cat Me If You Can про кошачьего фотографа

8 сентября вышел проект «Cat Me If You Can» от команды «Cosmic Stag Games».Игра является казуальным приключением от первого лица.
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