Der Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил России проект по «спасению» автопрома

Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф, бывший ранее председателем совета директоров «Группы ГАЗ», предложил российским властям проект «спасения» автомобильной промышленности, который оценил в 60 млрд рублей, сообщило издание Der Spiegel.
Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф, бывший ранее председателем совета директоров «Группы ГАЗ», предложил российским властям проект «спасения» автомобильной промышленности, который оценил в 60 млрд рублей, сообщило издание Der Spiegel.
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