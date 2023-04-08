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Der Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил России проект по «спасению» автопрома

Der Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил России проект по «спасению» автопрома

Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф, бывший ранее председателем совета директоров «Группы ГАЗ», предложил российским властям проект «спасения» автомобильной промышленности, который оценил в 60 млрд рублей, сообщило издание Der Spiegel.

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