Зеленский назначил Ковальского и.о. генпрокурора Украины

Исполнять обязанности генпрокурора Украины будет Антон Ковальский. Соответствующий указ подписан Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
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