Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 20 мая

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бунякино, Рыжевка, Атинское, Белополье и Бессаловка Сумской области.