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Арестович обматерил киевских студентов после отмены его лекции в вузе

Арестович обматерил киевских студентов после отмены его лекции в вузе

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович жестко отреагировал на решение Киевского национального экономического университета отменить его лекцию.

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