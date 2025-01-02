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Норвежец Амундсен снялся с «Тур де Ски» из-за болезни. Он действующий победитель многодневки

«К сожалению, сегодня утром он проснулся с болью в горле и едет домой», – сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

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