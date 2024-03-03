Слова пляшут на бумаге: что расскажет почерк о здоровье ребенка?

Например, плохой почерк может быть результатом нервного напряжения или дрожания рук, что может свидетельствовать о различных состояниях, таких как тревога, нарушения щитовидной железы или даже повреждения мозга.
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