Война США с Ираном может начаться до инаугурации Трампа

Когда американское издание Axios со ссылкой на три информированных источника сообщило, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Джо Байдену варианты возможного нападения США на иранские ядерные объекты «до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа», с указанием на то, что иранцы к этому времени «предпримут шаги по приобретению ядерного оружия», возникла интригующая ситуация.