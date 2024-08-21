Медведев заявил, что после «акта терроризма» ВСУ в Курской области не может быть «никаких переговоров до полного разгрома врага»

По словам политика, Россия «могла угодить в переговорный капкан»При попытке договориться с Украиной Россия могла попасть в «переговорный капкан», однако после проникновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область перемирия между Москвой и Киевом не может быть «до полного разгрома врага».
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