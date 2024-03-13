Ямал один из первых в стране внедрил цифровые методики в здравоохранение

Главный врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по УрФО и ЯНАО Сергей Токарев встретился с коллективом телерадиокомпании «Надым».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии