Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35 Воздушно-космических сил РФ обнаружили излучения радиолокационной станции (РЛС) сил противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии в приграничных районах Курской области.
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