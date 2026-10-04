ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Чёрные всадники Европы: кем на самом деле были рейтары

Чёрные всадники Европы: кем на самом деле были рейтары

Представьте поле боя середины XVI века. Со стороны противника движется конница. Но это не сверкающие позолоченными доспехами рыцари с копьями наперевес.

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