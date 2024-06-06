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Неужели это RTX 5090? Micron хвастается GDDR7 на примере какой-то видеокарты Компания ...

Неужели это RTX 5090? Micron хвастается GDDR7 на примере какой-то видеокарты Компания ...

Неужели это RTX 5090? Micron хвастается GDDR7 на примере какой-то видеокартыКомпания Micron готовится к выпуску на рынок оперативной памяти стандарта GDDR7, которая, судя по всему, первым делом будет использована в видеокартах NVIDIA RTX 50.

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