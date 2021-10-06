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От зимней катастрофы не спасёт Европу даже Россия

От зимней катастрофы не спасёт Европу даже Россия

Forbes спрогнозировал неизбежную энергетическую катастрофу для стран ЕС из-за провалившейся политики энергобезопасности.

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Николай Титов
Что касается Украины, то там 6 очень мощных АЭС. В условиях, когда промышленность свертывается, электроэнергия может быть направлена на нужды населения. Но.... это так, предположение, а как будет - посмотрим.

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