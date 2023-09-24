Сейчас вся «власть» укрорейха побежала проверяться. Там же свободная любовь поощряется и пользуется популярностью. По моим оценкам, заражена как минимум половина Верховной зРады и процентов 70 на Банковой

Это кара Господня за их деяния и это только цветочки, а ягодки будут впереди.

Александр Александров

интересно, а что, вы пидоры чуствуете, когда вас пердолят в задницу. не поверю, что вы кайф имеете. вообще то жопа предназначена для другого. а вы не знали?