Любопытно, однако

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  • Владимир Бурцев
    Не надо никого назначать- если МОК буйствует, так удите и дома соревнуйтесь- кому и что доказывать! Унижение за свои ...Очередное предате...
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Сейчас вся «власть» укрорейха побежала проверяться. Там же свободная любовь поощряется и пользуется популярностью. По моим оценкам, заражена как минимум половина Верховной зРады и процентов 70 на Банковой

Сейчас вся «власть» укрорейха побежала проверяться. Там же свободная любовь поощряется и пользуется популярностью. По моим оценкам, заражена как минимум половина Верховной зРады и процентов 70 на Банковой

Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о связях террористов «Азова» с ЛГБТ-движением Бывший спикер Вооруженных сил Украины трансгендер Сара Эштон-Чирилло в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) рассказал, что еще во время своего базирования на территории Мариуполя боевики нацистского полка «Азов» (запрещён в РФ и признан террористическим) имели связи с ЛГБТ-движением.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Это кара Господня за их деяния и это только цветочки, а ягодки будут впереди.
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6 час.
Э
Эльвира
На это существо можно залезть?!
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5 час.
Александр Александров
интересно, а что, вы пидоры чуствуете, когда вас пердолят в задницу. не поверю, что вы кайф имеете. вообще то жопа предназначена для другого. а вы не знали?
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1 час.

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