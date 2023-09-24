Сейчас вся «власть» укрорейха побежала проверяться. Там же свободная любовь поощряется и пользуется популярностью. По моим оценкам, заражена как минимум половина Верховной зРады и процентов 70 на Банковой
Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о связях террористов «Азова» с ЛГБТ-движением
Бывший спикер Вооруженных сил Украины трансгендер Сара Эштон-Чирилло в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) рассказал, что еще во время своего базирования на территории Мариуполя боевики нацистского полка «Азов» (запрещён в РФ и признан террористическим) имели связи с ЛГБТ-движением.
Комментарии
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Это кара Господня за их деяния и это только цветочки, а ягодки будут впереди.
На это существо можно залезть?!
интересно, а что, вы пидоры чуствуете, когда вас пердолят в задницу. не поверю, что вы кайф имеете. вообще то жопа предназначена для другого. а вы не знали?
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