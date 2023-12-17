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Почему некоторым людям физические нагрузки даются легче, чем другим? Секрет в дофамине

Почему некоторым людям физические нагрузки даются легче, чем другим? Секрет в дофамине

Почему некоторым людям физические нагрузки даются легче, чем другим? Секрет в дофамине Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джона Хопкинса, показывает, что дофамин, нейротрансмиттер, традиционно связанный с удовольствием, мотивацией и стремлением к вознаграждению, также, по-видимому, является ключевым фактором, определяющим, почему физические нагрузки кажутся некоторым людям «легкими».

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