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Царьград

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FP: распад коалиции Шольца станет хорошей новостью для Германии

FP: распад коалиции Шольца станет хорошей новостью для Германии

Аналитики уверены, что выборы Трампа могут привнести положительные изменения и в политической элите ФРГ.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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14 час.

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