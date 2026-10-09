Собянин рассказал о строительстве станции метро в Царицыне

Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Луганская» Бирюлевской линии метро. По словам мэра прокладка новой ветки столичной подземки идет очень активно.
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