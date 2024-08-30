В Карабаше два человека погибли в ночном огне

В Челябинской области двое мужчин погибли во время пожара. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 30 августа, ночью в многоквартирном доме в поселке Красный Камень, расположенном на территории Карабаша.