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В Карабаше два человека погибли в ночном огне

В Карабаше два человека погибли в ночном огне

В Челябинской области двое мужчин погибли во время пожара. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 30 августа, ночью в многоквартирном доме в поселке Красный Камень, расположенном на территории Карабаша.

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