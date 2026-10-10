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МОСИНФОРМ

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Дорожное покрытие, разметку и освещение обновили на Малой Дорогомиловской улице

Дорожное покрытие, разметку и освещение обновили на Малой Дорогомиловской улице

На Малой Дорогомиловской улице в западной части Москвы завершили благоустройство. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили проезжую часть и тротуары, установили освещение и привели в порядок газон.

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