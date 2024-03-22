40 человек погибли и еще 100 пострадали в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье,

Стрельбу в "Крокус Сити Холле" устроили трое с автоматами в руках Три человека в камуфляже открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где сегодня должен был состояться концерт группы "Пикник", сообщают очевидцы.