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После карьеры хочет не сидеть на диване и "бухать", а путешествовать и заниматься бизнесом: Александр Овечкин дал большое интервью

После карьеры хочет не сидеть на диване и "бухать", а путешествовать и заниматься бизнесом: Александр Овечкин дал большое интервью

Александр Овечкин – это тот человек, который не нуждается в представлении. О легендарном хоккеисте знают даже те люди, кто далёк от этого вида спорта.

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