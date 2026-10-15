Куда пойти? Что посмотреть? С 15 октября жителей района приглашают на новинки в кинотеатр РОДИНА. В прокат выходит мультфильм, приключения,семейный "ПОДВОДНАЯ БРАТВА.
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