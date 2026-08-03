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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда БПЛА атаковали пляж Геленджика

Стало известно, откуда БПЛА атаковали пляж Геленджика

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл вероятные маршруты и точки запуска украинских беспилотников для атак Геленджика, где погибли люди, а также Сочи.

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