Стало известно, откуда БПЛА атаковали пляж Геленджика

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл вероятные маршруты и точки запуска украинских беспилотников для атак Геленджика, где погибли люди, а также Сочи.
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