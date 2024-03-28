6 самых здоровых алкогольных напитков на свете

Подразумевается, что распитие алкоголя — факт, не слишком хорошо влияющий на здоровье. Но это все человеческая склонность к крайностям и неспособность разделить злоупотребление и наслаждение спиртными напитками.
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