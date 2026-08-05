Индия: Местные источники сообщили о серьезном ущербе в районах Верхний Сианг, Кра-Даади и Камле в штате Аруначал-Прадеш по состоянию на 4 августа из-за сильного наводнения и оползней, вызванных продолжительными дождями.
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