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Контрафронт

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Индия: Местные источники сообщили о серьезном ущербе в районах Верхний Сианг, Кра-Даади и Камле в...

Индия: Местные источники сообщили о серьезном ущербе в районах Верхний Сианг, Кра-Даади и Камле в штате Аруначал-Прадеш по состоянию на 4 августа из-за сильного наводнения и оползней, вызванных продолжительными дождями.

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